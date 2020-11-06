Асфальтирование улицы Тестемицану продолжается на новом участке

0

Сегодня продолжаются работы по асфальтированию улицы Тестемицану на новом участке: К. Вырнав – Г. Кашу.

Как сообщил генеральный примар Ион Чебан, работы выполняет МП Exdrupo, восстанавливается 9000 м² дороги.

– До начала работ по асфальтированию были заменены бордюры и снят старый асфальт. Затем будут заасфальтированы тротуары, – сказал Чебан.

Напомним, что реконструкция улицы Тестемицану включена в муниципальный проект-2020 по реабилитации дорожной инфраструктуры на улицах Николае Тестемицану и Ион Инкулец. Бюджет, предусмотренный на эти цели, составляет 17,6 миллиона леев. Ранее был заасфальтирован участок в периметре улиц К. Вырнав – Гренобле.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.