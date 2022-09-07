Артисты из десятка стран примут участие в Международном фестивале оперы и балета им. Марии Биешу

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Артисты из Молдовы, Румынии, Египта, Германии, Италии, Польши, Испании, США, Украины и Венесуэлы примут участие в XXX Международном фестивале оперы и балета им. Марии Биешу, который пройдёт в Кишинёве с 8 по 25 сентября.

Как сообщил директор Театра оперы и балета Ион Гросу, на фестивале выступят 22 исполнителя и дирижёра, в том числе: Валентина Нафорницэ (Молдова), Рамона Захария, Флорин Гузгэ и Сорин Лупу (Румыния), Джонатан Тетельман (США), Анна Литвинова и Наталья Матвиева (Украина), Дину Тамазлыкару и Яна Саленко (Германия), Ада Гонсалес (Испания) и др.

Фестиваль откроется в четверг оперой «Кармен» в четырёх действиях Жоржа Бизе. Дирижёр – Николае Дохотару.

25 сентября состоится гала-концерт, пишет moldpres.md.

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