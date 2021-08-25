Артисты из 11 стран примут участие в Международном фестивале оперы и балета им. Марии Биешу

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Артисты из Чехии, Грузии, Германии, Италии, Польши, Молдовы, Румынии, России, Испании, США и Украины примут участие в 29-м Международном фестивале оперы и балета имени Марии Биешу, который пройдёт в Кишинёве с 5 по 26 сентября.

Как заявил директор Национального театра оперы и балета Ион Гросу, на фестивале выступят более 20 исполнителей. Согласно мерам защиты от COVID-19, в зале на 1 100 мест будут присутствовать 250 зрителей. Фестиваль откроется 5 сентября оперой Джузеппе Верди «Травиата», дирижер – Андрей Юркевич. Главные роли исполнят Сельсо Альбело (Альфредо) из Испании, Люси Канкова (Виолетта) из Чехии и Лучиан Петрян (Джорджио) из Румынии, пишет moldpres.md.

В программе:

9 сентября – «Дон Кихот» Людвига Минкуса, дирижер – Алексей Баклан (Россия), исполнители – Анна София Шеллер (США) и Виктор Ищук (Украина);

12 сентября – «Аида» Джузеппе Верди, дирижер – Александр Самоилэ (Россия);

16 сентября – «Макбет», дирижер – Николае Дохотару;

19 сентября «Лебединое озеро» П.И. Чайковского, дирижер – Петр Станишевский (Польша);

23 сентября – «Пиковая дама» П.И. Чайковского, дирижер – Антон Гришанин (Россия);

Завершится фестиваль 26 сентября гала-концертом (дирижеры – Николае Дохотару и Светлана Попова).

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