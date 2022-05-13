Армашу признал, что инфляция в Молдове выше, чем в других странах: Ситуация очень сложная, беспрецедентная

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Инфляция в Республике Молдова выше, чем в других странах, она продолжает расти и достигнет ещё более высоких показателей, заявил глава Нацбанка Молдовы Октавиан Армашу.

– Инфляция в Республике Молдова выше, чем в других странах, по нескольким причинам, включая высокую долю продуктов питания в минимальной потребительской корзине, небольшую и открытую экономику, а также дисбалансы в экономике, которые тянутся из прошлого в виде нескорректированных тарифов. Инфляция растёт и будет ещё более высокой. Она требует применения ограничительных мер денежно-кредитной политики, которые позволят создать условия для возврата к равновесию и экономическому росту, а также обеспечить стабильность национальной валюты, – сказал он.

Глава Нацбанка добавил, что Молдова оказалась в очень сложной, беспрецедентной ситуации, а для её преодоления нужна консолидация усилий всех государственных учреждений и граждан.

Ранее мы писали, что, по прогнозам, осенью инфляция достигнет нового антирекорда: 31%.

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