Армашу: Пик инфляции будет в конце третьего – начале четвёртого квартала

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Годовая инфляция продолжает расти. В августе она достигла 34,3%, что на 0,8% больше, чем в июле. Если далее не будет ещё больших потрясений, пик инфляции будет зарегистрирован в конце третьего – начале четвёртого квартала, после чего она пойдёт на спад, заявил глава Нацбанка Октавиан Армашу.

По его словам, рост цен на внутреннем рынке обусловлен увеличением международных и региональных котировок на продукты питания и энергетические ресурсы, передаёт IPN.

– Корректировка тарифов на газ, тепловую и электрическую энергию, рост цен на топливо, а также динамика роста заработной платы увеличили затраты для экономических агентов, которые постепенно отразились на ценах. Война в Украине создала дополнительное давление на цены на продукты питания, топливо и некоторые компоненты базовой инфляции, – отметил Армашу.



Он говорит, что Молдова не лидирует по темпам роста инфляции – у других стран региона они выше. Тем не менее, уровень роста цен в Молдове высок.

– Есть страны, которые, даже если у них нет природных ресурсов, имеют альтернативные источники энергии, например, ветер, и они в значительной степени компенсируют это. Мы – небольшая страна с небольшой экономикой. А влияние внешних потрясений происходит быстрее, чем в крупных экономиках. И последнее, но не менее важное: до этих инфляционных потрясений у нас было много низких регулируемых цен, которые поддерживались низкими искусственно. Уровень корректировки велик, учитывая внешние потрясения, – объяснил президент НБМ.





