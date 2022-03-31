Армашу не знает, сколько денег поступило в Молдову в виде внешней помощи в этом году

Армашу не знает, сколько денег поступило в Молдову в виде внешней помощи в этом году

Глава Нацбанка Молдовы не смог ответить на заседании парламента на вопрос депутата БКС Алёны Пилипецкой о том, сколько средств – реально, а не в виде обещаний – поступило в Молдову в этом году от западных партнёров. 

– К сожалению, я не могу ответить на ваш вопрос. У меня нет данных, чтобы на 100% сказать, что это та или иная сумма. Но я знаю, что скоро поступления будут, – сказал Октавиан Армашу. 

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