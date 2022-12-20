Армашу: Денежно-кредитная политика была ужесточена для снижения инфляционных шоков

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Этот год был сложным, и денежно-кредитная политика была ужесточена, чтобы уменьшить инфляционные шоки, отметил глава Национального банка Молдовы на рабочей встрече с членами Румынской ассоциации инвесторов. Как сообщили в НБМ, обсуждение было сосредоточено на нескольких темах, представляющих интерес для румынских инвесторов, в том числе на расчётах в румынских леях, на антиинфляционных мерах, осуществляемых НБМ, на международных платежах, а также на будущем присоединении Молдовы к Единой зоне платежей в евро.

– При поддержке внешних партнёров НБМ работает над развитием межбанковского рынка и рынка капитала, над улучшением системы защиты потребителей на финансово-банковском рынке, – сказал Октавиан Армашу.

Исполнительный председатель Румынской ассоциации инвесторов Даниел Нуциу приветствовал усилия по развитию финансово-банковской системы Республики Молдова и поблагодарил представителей Национального банка Молдовы за готовность вести эффективный диалог с инвесторами Румынии, пишет ipn.md.

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