Архиепископ Маркелл запретил допускать к причастию проголосовавших за Стамбульскую конвенцию депутатов ПДС

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Архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл запретил допускать к причастию во всех храмах и монастырях вверенной ему епархии депутатов молдавского парламента, проголосовавших за ратификацию так называемой Стамбульской конвенции.

В обращении владыки от 18 октября, опубликованном на сайте епархии, сказано, что «проголосовавшим за губящий души Закон, именуемый «Европейской конвенцией», запрещается Святое Причастие в храмах, входящих в Бельцкую и Фалештскую епархию Православной Церкви Молдовы, до Воскресенья Пятидесятницы 2022 года», пишет в своём Телеграм-канале церковный эксперт, общественный деятель Виктор Жосу.

Напомним, Стамбульская конвенция была ратифицирована голосами депутатов ПДС. Впоследствии документ промульгировала Майя Санду. Принятие конвенции и её подписание главой государства поприветствовало ЛГБТ-сообщество.

Депутаты Блока коммунистов и социалистов выступили категорически против ратификации данной конвенции и оспорили её принятие в Конституционном суде.

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