Аргентинские учёные доказали эффективность вакцины «Спутник V»

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Учёные из Аргентины доказали эффективность российской вакцины против коронавируса «Спутник V»: она вырабатывает высокий уровень IGG- и вируснейтрализующих антител. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

В рамках исследования аргентинских учёных, опубликованном в международном журнале Cell Reports Medicine, проводилась оценка выработки специфических антител после вакцинации 288 медицинских работников в Аргентине, осуществлялся анализ титров IGG-антител и нейтрализующей способности после одного и двух уколов российской вакциной лиц уже перенёсших заболевание и ранее не болевших.

Ученые отметили, что у 94 процентов людей, которые ранее не болели коронавирусом, наблюдался сильный иммунный ответ после введения первой дозы вакцины, пишет lenta.ru. Очевидных преимуществ введения второй дозы тем, кто уже переболел, не было найдено. По мнению авторов, для защиты здоровья переболевших лиц достаточно применения только первого компонента «Спутника V».

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