Аргентина начала производство “Спутника V”

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Аргентина первой в Латинской Америке начала производство российской вакцины против коронавируса “Спутник V”. В дальнейшем она может экспортироваться в страны Центральной и Латинской Америки.

РФПИ и фармацевтическая компания Laboratorios Richmond SACIF объявляют о производстве первой партии российской вакцины против коронавируса “Спутник V” в Аргентине. Аргентина стала первой страной Латинской Америки, в которой начато производство вакцины “Спутник V”, – говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций.

Первая произведённая партия будет доставлена в НИЦЭМ им. Гамалеи для контроля качества препарата. Как ожидается, полномасштабное производство “Спутник V” в Аргентине начнётся в июне, пишет ria.ru.

Аргентина первой из латиноамериканских стран официально зарегистрировала “Спутник V” на своей территории. Регистрация была осуществлена в рамках ускоренной процедуры.

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