Арестовано имущество на 3,1 млрд леев, десятки соучастников переданы в руки правосудия: Стояногло рассказал о расследовании “кражи века” (ВИДЕО)

Арестовано имущество на 3,1 млрд леев, десятки соучастников переданы в руки правосудия: Стояногло рассказал о расследовании “кражи века” (ВИДЕО)

В этом году по делу о “краже века” в руки правосудия были переданы десятки человек, которые участвовали в этом преступлении. Арестовано их имущество на сумму 3,1 млрд леев. Информацию на брифинге для прессы представил Александр Стояногло. 

Генеральный прокурор отметил, что продолжается расследование по эпизодам 2010-2015 годов.

– Мы дойдём до этапа, когда к ответственности будут привлечены не только организаторы и бенефициары, но и те, кто принимал решения, позволившие девальвировать национальную банковскую систему, – сказал он. 

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