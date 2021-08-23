Арестовано имущество на 3,1 млрд леев, десятки соучастников переданы в руки правосудия: Стояногло рассказал о расследовании “кражи века” (ВИДЕО)

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В этом году по делу о “краже века” в руки правосудия были переданы десятки человек, которые участвовали в этом преступлении. Арестовано их имущество на сумму 3,1 млрд леев. Информацию на брифинге для прессы представил Александр Стояногло.

Генеральный прокурор отметил, что продолжается расследование по эпизодам 2010-2015 годов.

– Мы дойдём до этапа, когда к ответственности будут привлечены не только организаторы и бенефициары, но и те, кто принимал решения, позволившие девальвировать национальную банковскую систему, – сказал он.

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