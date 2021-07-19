ARBI арестовало имущество на сумму более 55 млн леев

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Как сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного центра, Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества (ARBI) на прошлой неделе наложило арест на активы на сумму свыше 55 миллионов леев.

Среди арестованного: 4 уставных капитала, 18 нежилых строений стоимостью более 25 млн леев, 3 жилых объекта недвижимости стоимостью более 20 млн леев.

В общей сложности, за прошедшую неделю в канцелярии службы было зарегистрировано 1 154 материала и выдано 103 справки о неподкупности. На национальную линию антикоррупции поступило 53 звонка.

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