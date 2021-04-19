ARBI арестовало имущество на рекордные 110 млн леев

ARBI арестовало имущество на рекордные 110 млн леев

Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества (ARBI) наложило арест на активы и финансовые средства на сумму 110 миллионов леев в рамках уголовных дел, возбуждённых по фактам отмывания денег, коррупции и незаконного оборота наркотиков.

В том числе были арестованы 8 автомобилей, 31 земельный участок и 52 объекта недвижимости. Так, по одному уголовному делу был изъят автомобиль Range Rover стоимостью более 1 миллиона леев7 Транспортное средство принадлежало лицу, причастному к отмыванию денег.

В течение прошлого года ARBI наложило арест на имущество на сумму более 1,5 млрд леев.

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