“Арбат” временно переедет на пешеходную улицу

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Столичные власти предложили художникам и продавцам сувениров в сквере у театра имени Эминеску временно переехать на пешеходную аллею на улице Колумна.

На сегодняшнем заседании муниципальных служб вице-примар Инга Ионесий уточнила, что данные места для торговли предлагаются на 30 дней. В течение этого времени будут вестись поиски нового места для ремесленников и продавцов картин, пишет unimedia.info.

Хотим создать в Кишинёве аллею искусств, которая станет туристической достопримечательностью. Также в будущем планируем включить в этот проект пешеходную улицу Е. Дога, – уточнила Ионесий.

Отмечается, что сквер перед театром имени Эминеску будет отремонтирован и обустроен.

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