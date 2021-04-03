В Кишинёве откроют пункты сбора просроченных лекарств

В Кишинёве откроют пункты сбора просроченных лекарств

Всем известно, что лекарственные препараты нельзя выбрасывать в мусор, так как они могут навредить окружающей среде. Однако в Молдове давно существовала проблема утилизации просроченных медикаментов. Гражданам некуда их относить. С 5 апреля этот вопрос будет частично решён, так как одна из молдавских аптечных сетей намерена открыть в Кишинёве несколько пунктов сбора просроченных лекарств.

По данным компании, в пунктах будет также открыт приём пластиковой тары и медицинских приборов. В целях безопасности не будут приниматься ртутные термометры, медицинские маски и перчатки, а также средства защиты от COVID-19. Также нельзя будет сдавать шприцы, иглы для глюкометров и оборудование, содержащее радиоактивные вещества.

Пункты сбора просроченных лекарств будут открыты по следующим адресам:

  • ул. Каля Ешилор, 3/2;
  • бул. Г. Виеру, 13;
  • ул. Киев, 11;
  • бул. Дачия, 21/6;
  • ул. Ион Думенюк, 12. 

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