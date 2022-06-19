Аптечка в отпуск: 12 средств, которые необходимо взять с собой

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На отдыхе родителей могут застать врасплох болезни и травмы детей, так как аптека не всегда оказывается рядом. Педиатр Александра Жуковская составила список из необходимых средств, которые должны быть в каждой дорожной аптечке семей с детьми.

1. Солнцезащитное средство. Александра Жуковская напомнила, что нежной детской коже санскрины необходимы. В жару лучше избегать прямых солнечных лучей, оставаться в помещении в обеденные часы, закрывать кожу длинной одеждой, носить головные уборы и чаще предлагать ребенку воду. Внимательно читайте этикетку: если средство неводостойкое, его необходимо будет нанести вновь после того, как ребенок искупался, посоветовала врач.

2. Антисептик или санитайзер для рук. После пандемии они стали привычным атрибутом, не стоит забывать о них и летом. Оптимально использовать специальные детские препараты и помогать ребенку наносить их на кожу рук. Особой осторожности требуют антисептические спреи: малыш может по ошибке брызнуть ими себе в глаза, отметила Жуковская.

3. Средство от укусов насекомых. Врач сообщила, что справиться с зудом помогут средства, содержащие цинк, например “Каламин” или “Циндол”, и дала совет: если есть возможность, их стоит держать в холодильнике. Если у ребенка выраженная реакция на укусы, можно иметь с собой мазь “Гидрокортизон”.

4. Самоохлаждающийся (гипотермический) пакет. Врач объяснила, что благодаря химической реакции такой пакет буквально в считанные минуты охлаждается и может использоваться вместо льда при ушибах и ссадинах. 5. Пластырь. По мнению врача, лучше взять набор разного размера и предназначения. Для маленьких детей можно купить пластыри с рисунками. 6. Местный антисептик. Небольшие ссадины и царапины достаточно просто промыть чистой водой, поскольку антисептик увеличивает время заживления. Но если воды под рукой нет, пригодится “Хлоргексидин”. Помните, что глубокие раны, особенно, если в них попали загрязнения, стоит показать врачу, напомнила родителям Жуковская. 7. Термометр. Врач порекомендовала взять не ртутный или спиртовой, а инфракрасный или электронный и на всякий случай захватить запасной комплект батареек. 8. Жаропонижающий (обезболивающий) препарат. Помните, что доза препарата рассчитывается по весу, не по возрасту: нурофен – 10 мг/кг, парацетамол – 15 мг/кг. Не забудьте мерные ложки и шприцы к лекарствам, можно с запасом. Для маленьких детей лучше взять разные формы (сироп и свечи). Свечи выручат, если у ребенка тошнота и рвота или он отказывается пить сироп, объяснила Жуковская. 9. Раствор для оральной регидратации. Она рассказала, что такие препараты помогают избежать обезвоживания при рвоте и диарее. 10. Антигистаминное средство. Эти препараты пригодятся в случае аллергической реакции или крапивницы. 11. Сосудосуживающие капли в нос. Жуковская напомнила правила применения капель: использовать их стоит в экстренных случаях. Разовое закапывание может быть оправдано, например, при насморке во время полета или если нос заложило у грудничка и он не может сосать грудь. Неправильно использовать такие капли рутинно для лечения ОРВИ. 12. Слабительные препараты. Запор – частый спутник поездок, виной тому и смена питания, и психологические факторы – например, брезгливость или страх перед туалетом в поезде. При необходимости можно разово использовать микроклизму. Чтобы избежать запоров, не забывайте чаще предлагать ребенку воду и следите за достаточным количеством клетчатки в его рационе, порекомендовала Жуковская. Врач подытожила, что этот набор препаратов поможет справиться с большинством неприятностей своим силами, и напомнила не забыть взять личные лекарства ребенка, которые прописал ему лечащий врач, передает gazeta.ru. Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.