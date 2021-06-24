“Апэ-канал” оценил риски последствий паводка для столичных потребителей

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Специалисты АО “Апэ-канал Кишинёв” заверяют, что повышение уровня воды в Днестре не повредит столичным потребителям, несмотря на то, что разлив воды из Дубоссарского водохранилища на реке Днестр увеличился до 500 кубометров в секунду. Все потребители будут обеспечены услугами водоснабжения и канализации круглосуточно.

АО “Апэ-канал Кишинёв” сообщает, что насосные станции, днестровская станция, водоочистная станция, а также другие установки работают по нормальным параметрам. В период с 22 по 25 июня специалисты прогнозируют повышение уровня воды на метр, на участке между городом Григориополь и селом Талмаза. Вода будет течь в пределах малого русла, передаёт ipn.md.

По последней информации, уровень воды в реке Днестр составляет 10,6 м. Это позволяет функционировать днестровскому водозаборному узлу, который обеспечивает водоснабжением Кишинев. Для бесперебойного обеспечения услуг водоснабжения и канализации, специалисты “Апэ-канал Кишинёв” постоянно контролируют уровень воды в Днестре.

Стоит отметить, что ежедневно в столице распределяется более 200 тыс. кубометров воды, а самый критический уровень воды в реке Днестр – 8,1 м, был зарегистрирован два года подряд в жаркий период.

Летом 2008 года, когда были наводнения, в Днестре был отмечен максимальный уровень воды – около 19 метров. В результате были затоплены сотни домов, а тысячи людей были эвакуированы. По данным “Апэ-канал Кишинёв”, даже при таких условиях столица была круглосуточно обеспечена питьевой водой, хотя насосная станция в Вадул-луй-Водэ действовала в чрезвычайном режиме. Менее рискованная ситуация была зарегистрирована летом 2010 года, когда был затоплен пляж в Вадул-луй-Водэ.

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