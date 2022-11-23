Апелляционная палата приняла решение о расторжении договора о концессии аэропорта Кишинёва

0

Апелляционная палата приняла сегодня решение о расторжении договора о концессии столичного аэропорта. Об этом сообщил министр юстиции Серджиу Литвиненко.

– Международный аэропорт Кишинёва возвращается в собственность государства – такое решение приняла сегодня Апелляционная палата. Оно окончательное и подлежит исполнению! — написал министр.

Вердикт суда поприветствовала Майя Санду. Президент добавила, что власти продолжат реформировать область юстиции, чтобы убедиться в том, что воры и коррупционеры вернут все украденные у государства и граждан активы.

– Мы команда, мы сильные, мы полны решимости вернуть государству то, что было украдено определёнными людьми при невыясненных условиях, – отметила в данной связи Наталья Гаврилица. – У нас есть планы, которые предусматривают основательную реформу аэропортовых услуг в интересах людей, пассажиров, что сделает нас привлекательными для партнёров, – подчеркнул Андрей Спыну.

Компания Avia Invest, управляющая аэропортом, объявила, что обжалует решение Апелляционной палаты в Высшей судебной палате.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.