Апелляционная палата отклонила запрос столичной примарии по ресторану “Дойна”. Чебан: Обратимся в ВСП

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Как рассказал генпримар, ходатайство примарии было отклонено в связи с решением первой инстанции разрешить строительство в зелёной зоне. Он отметил при этом, что из трёх судей, рассматривавших дело, один высказал особое мнение, не согласившись с решением коллег.

Примария не согласна с этим решением, вскоре мы подадим апелляцию в Высшую судебную палату. Я заявил, что не допущу строительства многоэтажных домов в парках столицы, а также на незаконно захваченных участках. Мы продолжим бороться с этим явлением, – заверил градоначальник.

Напомним, земля под ныне уже снесённым рестораном “Дойна” находится в частной собственности. Изначально застройщик планировал построить там 24-этажный жилой дом, однако разрешение на это не получил. На данный момент застройщик судится со столичной примарией.

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