Апелляционная палата Комрата утвердила мандат Евгении Гуцул

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Апелляционная палата Комрата утвердила сегодня результаты выборов главы АТО Гагаузия и мандат избранного башкана Евгении Гуцул. Принятое решение может быть обжаловано в установленные законом сроки, то есть в течение трёх дней, в Высшей судебной палате.

Напомним, во втором туре выборов кандидат от партии “Шор” Евгения Гуцул набрала 52,34% голосов избирателей, а её оппонент, Григорий Узун, которого поддержала ПСРМ, – 47,66%.

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