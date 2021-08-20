“Apă-Canal” отключил двух незаконных потребителей на Буюканах

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Два потребителя в столичном секторе Буюканы были отключены от системы общественного водоснабжения после того, как в ходе проверок специалисты АО “Apă-Canal Chişinău” выявили факт несанкционированного подключения.

Так, были проверены 60 мест потребления на улицах Вишинилор и Сэлкуца. В итоге специалисты зарегистрировали различные нарушения в учёте услуг водоснабжения и несанкционированные подключения к канализационным сетям, пишет ipn.md.

– Сотрудники компании ежедневно проводят внеплановые проверки в различных секторах муниципия Кишинёв, – говорится в пресс-релизе поставщика.

Потребителей просят уведомлять представителей предприятия о несанкционированных подключениях к сетям водоснабжения или канализации по телефону доверия (0 22 256 980) или по электронной почте: acc@acc.md.

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