“Apă-Canal Chişinău” временно прекращает плановые работы

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АО “Apă-Canal Chişinău” временно прекратило проведение плановых работ в связи с морозами, которые сохранятся в стране в ближайшие дни.

Поставщик уточняет, что запланированные работы в сетях не будут проводиться, по крайней мере, до 17 февраля. Речь идет о работах по подключению новых сетей, о монтаже счетчиков, ремонту сетей водоснабжения и т.д., передаёт ipn.md.

Кроме того, поставщик призывает управляющих жилым фондом, а также частных потребителей обеспечить теплоизоляцию мест размещения счетчиков, чтобы избежать возможных повреждений, обусловленных морозами. Так, необходимо защитить, изолируя специальными материалами, стоки и счетчики, оставив только циферблат для чтения данных о потреблении воды.

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