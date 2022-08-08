“Apă-Canal Chişinău” требует повысить тариф на воду и канализацию

“Apă-Canal Chişinău” требует повысить тариф на воду и канализацию

МП “Apă-Canal Chişinău” намерено отправить в Национальное агентство по регламентированию в энергетике (НАРЭ) запрос об увеличении тарифа на воду и канализацию. Об этом на сегодняшнем заседании примарии сообщила директор предприятия Ирина Гутник.

– Мы разработали ряд предложений по изменению методологии расчета тарифов. Рассчитываем, что НАРЭ примет во внимание наши предложения и, если это будет необходимо, утвердит новый тариф, – заявила Гутник. 

Напомним, что на прошлой неделе НАРЭ утвердило новые тарифы на воду и канализацию в Сороках и Бричанах. Таким образом, жители Сорок будут платить 15 леев 39 банов за один кубометр воды, а жители Бричан – 19 леев 22 бана.

Также тариф за кубометр воды в Бельцах может быть увеличен сразу на 8 леев. Соответствующий запрос был отправлен накануне в НАРЭ от “Apă-Canal Bălți”, передает realitatea.md.

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