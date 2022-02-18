“Apă-Canal Chișinău”: Тонны мусора ежедневно накапливаются на очистных сооружениях Кишинёва

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Ежедневно на решётках столичных очистных сооружений накапливается по 15 тонн бытовых отходов. Речь идёт об остатках пищи, стекле, бумаге, пластике. Предприятие „Apă-Canal Chișinău” предупреждает о возможности драматичного развития ситуации в случае, если эти отходы попадут в отстойники, потому что может оказаться заблокирована работа насосов.

По данным поставщика, через централизованную канализационную сеть в смотровые колодцы попадают не только сточные воды, но и тонны мусора. Это происходит из-за того, что некоторые потребители путают канализацию с мусорным баком. Поставщик предупреждает, что сети могут засориться, особенно из-за объёмных отходов, пишет ipn.md.

Во избежание засорения сетей и для эффективного функционирования очистных сооружений специалисты периодически выполняют работы по очистке смотровой камеры и канализационного коллектора. Оттуда извлекают сотни пластиковых бутылок, тряпок и салфеток, гигиенические изделия. Работники очистных сооружений также вынуждены чистить решётки, удаляя объёмные отходы, поступающие через канализационные сети. Эти отходы засоряют редкие и частые решётки, а также фильтры, очистка которых производится исключительно вручную, что часто может приводить к временной остановке работы очистных и ставит под угрозу функционирование дорогостоящего оборудования.

„Apă-Canal Chișinău” призывает население вести себя ответственно, заботиться об окружающей среде, не выбрасывать мусор в канализационные сети общего пользования, в том числе в унитазы и в канализационные люки.

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