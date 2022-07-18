“Apă-Canal Chișinău” призывает население экономить воду во время жары

0

Администрация АО “Apă-Canal Chișinău” призывает предпринимателей и жителей столицы рационально потреблять воду и только для хозяйственных нужд. Об этом заявила директор предприятия Ирина Гутник на еженедельном заседании глав муниципальных служб примарии Кишинева.

Гутник уточнила, что из-за засухи снижается уровень воды в реках Днестр и Прут, передает moldpres.md.

– В настоящее время уровень воды в Днестре составляет 8,6 м, что позволяет работать водонасосной станции. Таким образом, ежедневно распределяется более 200 тыс. м3 воды. Наиболее критический уровень воды Днестра составил 8,1 м и был зафиксирован два года подряд ранее во время аномальной жары. Поэтому в качестве альтернативы и во избежание кризисных ситуаций в 2021 году на Днестровском водосборном пункте была построена подводная дамба. Благодаря этой дамбе уровень воды возле станции повысился, что обеспечивает ее хорошую работу, – уточнила Гутник.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.