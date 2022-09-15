“Apă-Canal Chişinău” объявляет тендер на услуги сбора и транспортировки ила

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АО “Apă-Canal Chișinău” объявляет об открытом тендере на услуги по сбору и транспортировке ила из септиков домашних хозяйств до точки погрузки в общественную канализационную систему или очистные сооружения, управляемые предприятием.

– Администрация “Apă-Canal Chișinău” соблюдает Регламент о требованиях к сбору, очистке и сбросу сточных вод в канализационную систему, в котором говорится, что поставщик воды имеет исключительное право забирать сточные воды как у домашних, так и у не домашних потребителей. “Apă-Canal Chișinău” намерено напрямую заключать контракты на эвакуацию ила из септиков домашних хозяйств с бытовыми бенефициарами, которые в настоящее время не имеют доступа к общественной канализационной сети, – говорится в пресс-релизе.

Согласно Закону об отходах, ил из септиков домашних хозяйств представляет собой отходы. Согласно указанному регламенту, этот ил можно утилизировать путем очистки на городских очистных сооружениях, находящихся в управлении “Apă-Canal Chișinău”. Предприятие стремится определить и выбрать экономических операторов, способных оказывать услуги по очищению ила и его транспортировке к месту разлива и последующему подписанию с ними контрактов на оказание соответствующих услуг. Предлагается заключать договоры на вывоз ила с домашними потребителями, не имеющими доступа к общественной канализационной сети, передает ipn.md.

Заинтересованные компании могут подавать заявки в электронном виде через SIA “RSAP” (MTender) до 17 октября этого года, в 10.00. Спецификация разрабатывается в соответствии с объективными потребностями договаривающегося субъекта с целью обеспечения непрерывности предоставления услуги, включая улучшение деятельности соответствующей службы. Отбор будет осуществляться по критерию оценки предложений с “самой низкой ценой” за рейс.

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