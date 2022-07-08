АО «Молдовагаз» убедительно просит граждан в срок рассчитаться за потреблённый в июне газ

АО «Молдовагаз» информирует своих потребителей о завершении процесса выставления и рассылки получателям счетов за природный газ, потреблённый в июне 2022 года. Предприятие напоминает о том, что 15 июля 2022 года истекает крайний срок оплаты за потреблённый в июне газ для небытовых потребителей, а 20 июля 2022 года – для бытовых потребителей.