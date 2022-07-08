АО «Молдовагаз» убедительно просит граждан в срок рассчитаться за потреблённый в июне газ

АО «Молдовагаз» информирует своих потребителей о завершении процесса выставления и рассылки получателям счетов за природный газ, потреблённый в июне 2022 года. Предприятие напоминает о том, что 15 июля 2022 года истекает крайний срок оплаты за потреблённый в июне газ для небытовых потребителей, а 20 июля 2022 года – для бытовых потребителей.
Кроме этого, компания извещает о текущей ситуации, связанной с выполнением конечными потребителями своих платёжных обязательств по потреблению природного газа. Таким образом, по состоянию на 6 июля размер задолженности конечных потребителей составил 89,133 миллиона леев, из которых 18,493 миллиона леев приходятся на небытовых потребителей и 70,640 – миллиона леев на бытовых потребителей.
– АО «Молдовагаз» убедительно просит выполнить в срок свои финансовые обязательства перед поставщиком, что позволит избежать угроз в бесперебойности поставок природного газа, – отмечается в сообщении ведомства.
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