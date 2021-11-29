АО “Молдовагаз”: Проводится перерасчёт потребления природного газа за октябрь

Отдел корпоративной защиты АО “Молдовагаз” выявил многочисленные факты искусственного завышения объёмов потребления природного газа в октябре текущего года, предотвратив значительные финансовые потери компании на фоне роста тарифов в ноябре. В ходе проверки выяснилось, что часть сотрудников газораспределительных предприятий, пользуясь служебным положением, в личных финансовых интересах включили в базу данных и, как следствие, фактурирования, десятки тысяч кубометров газа, которые фактически не были потреблены, что могло привести к выраженным разночтениям в балансе природного газа в целом по стране.
Об этом говорится в сообщении для прессы ведомства. Как отметили в администрации, на сегодняшний день проводится перерасчёт потребления природного газа за октябрь, с целью фактурирования его реальных объёмов.
– Продолжается служебное расследование, а ответственные за приписки лица понесут соответствующее наказание. АО “Молдовагаз” призывает потребителей передавать точные показания счетчиков, что можно сделать при помощи телефонного звонка, приложений Viber ChatBot и Telegram, услуги “Личный кабинет потребителя” или в офисах газораспределительных предприятий, – подчеркнули в предприятии.
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