АО “Молдовагаз” просит потребителей своевременно оплачивать счета для “обеспечения непрерывной поставки газа в РМ”

АО “Молдовагаз” просит потребителей своевременно оплачивать счета для “обеспечения непрерывной поставки газа в РМ”

Ведомство обратилось с посланием к потребителям на своей странице в соцсети. 

– Просим вас своевременно оплатить полученные счета-фактуры за текущее потребление газа. Это позволит АО “Молдовагаз” выполнить финансовые контрактные обязательства перед ПАО “Газпром” и таким образом обеспечить непрерывную поставку газа в Республику Молдова. Крайний срок оплаты истекает 15 февраля для небытовых и 20 февраля – для бытовых потребителей, – говорится в сообщении.

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