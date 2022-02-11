АО “Молдовагаз” просит потребителей своевременно оплачивать счета для “обеспечения непрерывной поставки газа в РМ”

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Ведомство обратилось с посланием к потребителям на своей странице в соцсети.

– Просим вас своевременно оплатить полученные счета-фактуры за текущее потребление газа. Это позволит АО “Молдовагаз” выполнить финансовые контрактные обязательства перед ПАО “Газпром” и таким образом обеспечить непрерывную поставку газа в Республику Молдова. Крайний срок оплаты истекает 15 февраля для небытовых и 20 февраля – для бытовых потребителей, – говорится в сообщении.

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