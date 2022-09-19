АО «Молдовагаз» просит НАРЭ повысить средний тариф на природный газ на 31,5%

АО «Молдовагаз» просит НАРЭ повысить средний тариф на природный газ на 31,5%

АО «Молдовагаз» направило в Национальное агентство по регулированию в энергетике запрос на повышение среднего тарифа на природный газ на 31,5%, до 26 675 леев за тысячу кубических метров. Об этом на своей странице в соцсети сообщил директор предприятия Вадим Чебан. 

По его словам, главным фактором, обусловившим необходимость этого шага, стало продолжающееся значительное повышение закупочных цен.

– Запрос выполнен в строгом соответствии с законодательством, положительное решение регулятора позволит компании целиком покрыть стоимость закупки газа и обеспечить выполнение контрактных обязательств перед поставщиком, – отметил он. 

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