АО «Молдовагаз» продолжает отключать должников от газа

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По данным предприятия, сумма задолженности небытовых потребителей составляет 71,6 миллиона леев.

– В целях обеспечения непрерывной работы системы природного газа страны и, в то же время, для недопущения увеличения задолженности потребителей, на основании п.105 Положения о поставке природного газа, утвержденного Постановлением НАРЭ №113/2019 от 19 апреля 2019 года, АО «Молдовагаз» инициирует процедуру отключения газоиспользующих установок потребителей-должников, – говорится в сообщении компании.

Потребителям напомнили, что поставка природного газа будет возобновлена после полной оплаты долга за природный газ и внесения платы за повторное подключение. Во избежание накопления долга за природный газ небытовой потребитель должен осуществить предварительную оплату за потребление природного газа в срок до 12 месяцев.

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