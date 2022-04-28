АО «Молдовагаз» продолжает считывание показаний счётчиков

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АО «Молдовагаз» сообщает, что продолжается период считывания показаний счётчиков за газ, потребленный в апреле. В случае газораспределительного предприятия «Кишинэу-газ» данные принимаются до 4 мая от бытовых и до 3 мая от небытовых потребителей (юридических лиц).

Для газораспределительных предприятий «Бэлць-газ» и «Яловень-газ», а также «Гагауз-газ» даты те же. Для остальных газораспределительных предприятий группы «Молдовагаз» крайний срок приёмки показаний счетчиков следующий: «Орхей-газ» и «Единец-газ» – 3 мая все категории потребителей; «Флорешть-газ» – 2 мая бытовые и 3 мая небытовые потребители; «Кагул-газ», «Тараклия-газ», «Унгень-газ», «Штефан Водэ-газ» и «Чимишлия-газ» – 2 мая все категории потребителей.

Данные потребления можно передать посредством фотографии приборов учёта через Viber ChatBot, услуги «Личный кабинет потребителя» или выделенной рубрики на сайте www.moldovagaz.md, а также позвонив по единым номерам телефонов 1304 и 1305 (в случае столичных потребителей). В то же время функционирует Телеграм-канал MoldovagazSupport, посредством которого потребитель может адресовать операторам АО «Молдовагаз» интересующие вопросы.

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