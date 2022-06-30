АО «Молдовагаз» продолжает считывание показаний счётчиков

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АО «Молдовагаз» информирует потребителей о том, что продолжается период считывания показаний счётчиков за газ, потреблённый в июне. В случае газораспределительных предприятий «Кишинэу-газ» и «Бэлць-газ» данные принимаются до 4 июля от бытовых и до 3 июля от небытовых потребителей (юридических лиц).

Для газораспределительных предприятий «Яловень-газ» и «Гагауз-газ» крайний срок получения показаний истекает 5 июля для бытовых и 3 июля для небытовых потребителей.

В случае газораспределительных предприятий «Орхей-газ», «Единец-газ» и «Флорешть-газ» крайний срок приёмки показаний счётчиков – 3 июля, а «Кагул-газ», «Тараклия-газ», «Унгень-газ», «Штефан Водэ-газ» и «Чимишлия-газ» – 2 июля для всех категорий потребителей.

Данные можно передать посредством фотографии приборов учёта через Viber ChatBot, услуги «Личный кабинет потребителя» или выделенной рубрики на сайте www.moldovagaz.md, а также позвонив по единым номерам телефонов 1304 и 1305 (для потребителей из Кишинёва). Также функционирует телеграм-канал MoldovagazSupport, посредством которого потребитель может адресовать операторам АО «Молдовагаз» интересующие вопросы.

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