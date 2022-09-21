АО «Молдовагаз» продолжает отключать должников от газа

АО «Молдовагаз» продолжает отключать должников от газа

По данным предприятия, по состоянию на 15 сентября задолженность за поставленный природный газ составила 64,365 миллиона леев у небытовых и 129,064 миллиона леев у бытовых потребителей.

В этой связи АО «Молдовагаз» предупреждает, что процесс отключения газоиспользующих установок потребителей-должников будет продолжаться. Конечных потребителей просят предпринять все необходимые меры для погашения долга. Для небытовых клиентов крайняя дата оплаты фактуры – 15-е число месяца, а для бытовых – 20-е.

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