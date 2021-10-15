АО «Молдовагаз» обратилось с важным посланием к потребителям

АО «Молдовагаз» обратилось с важным посланием к потребителям
Оно было опубликовано на официальной странице поставщика в соцсети. 

Ниже приводим текст без сокращений.
Уважаемые потребители природного газа!

В связи с объявленным режимом тревоги в сфере газоснабжения в Республике Молдова, АО «Молдовагаз» просит всех конечных потребителей проявить понимание и гражданскую ответственность, временно сократив ежедневное потребление природного газа.

Просим бытовых потребителей:

  • Выключать индивидуальные системы отопления (газовые котлы и прочее) на время вашего отсутствия в помещениях (в течение рабочего дня/ при отъезде/ выходе из помещения).
  • Уменьшать мощность потребления газовых приборов в ночное время, а также сократить потребление в течение дня.
  • Ограничить использование природного газа для приготовления/ разогрева пищи и воды.
Просим небытовых потребителей:

  • Организовать рабочий день сотрудников так, чтобы максимально сократить время отопления помещений, где производится производственный процесс.
  • По возможности организовать производственные циклы предприятий по сменам.
  • Сократить использование природного газа на второстепенные/ непроизводственные цели. На предприятиях коммунально-бытового сектора провести беседы среди сотрудников о сокращении использования природного газа в личных целях.
  • Изыскать возможность перехода на альтернативные виды топлива.
АО «Молдовагаз» надеется на понимание и гражданскую ответственность каждого потребителя Республики Молдова. Совместными усилиями мы справимся с данной непростой ситуацией.

Благодарим за понимание!

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Комментарии (1)

  1. Да, некоторые жильцы-воришки ( к примеру, на Индепенденцей, 50) давно перешли к обогреву квартиры масленными радиаторами, подключившись к подъездному освещению ( воруют электроэнергию из подъезда). Работники ЖЭУ и Union Fenosa на это не реагируют, поскольку за это незаконное подключение потребленную электроэнергию оплачивают остальные жильцы подъезда. Страна воров!

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