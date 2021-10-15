АО «Молдовагаз» обратилось с важным посланием к потребителям

Оно было опубликовано на официальной странице поставщика в соцсети.

Ниже приводим текст без сокращений.

Уважаемые потребители природного газа!

В связи с объявленным режимом тревоги в сфере газоснабжения в Республике Молдова, АО «Молдовагаз» просит всех конечных потребителей проявить понимание и гражданскую ответственность, временно сократив ежедневное потребление природного газа.