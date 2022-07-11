АО «Молдовагаз» начало отключать должников от газа

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Как сообщили в предприятии, в июне от сети было отключено 234 точки потребления, владельцы которых задолжали поставщику 11,3 миллиона леев.

При этом 35 потребителям были выставлены авансовые платежи в связи с осуществлённой ранее приостановкой поставок за неуплату в срок стоимости потребленного природного газа. Кроме этого, в текущем месяце потребителям было разослано 64 216 уведомлений и SMS.

По данным АО «Молдовагаз», суммарный уровень оплаты за потреблённый в текущем году природный газ по состоянию на 30 июня 2022 года составил 7,697 миллиарда леев и покрывает 99% от объема поставок.

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