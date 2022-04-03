Антироссийские санкции бьют по энергетике всей Европы, заявил МИД Италии

– Санкции против России не проходят бесследно для энергетической сферы не только Италии, но и всех европейских стран, – сказал Ди Майо в субботу на совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Баку.

По его словам, в этом контексте Италия уделяет большое внимание сотрудничеству со своими надёжными партнерами, обладающими большим потенциалом в этой области, пишет РИА Новости.

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