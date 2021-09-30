Антирекорд: в Румынии зарегистрировали более 12 тысяч новых случаев COVID-19

Антирекорд: в Румынии зарегистрировали более 12 тысяч новых случаев COVID-19

За последние 24 часа в соседней стране выявили 12 032 новых случаев коронавируса. Это рекордное число заражений с начала пандемии.

В отделениях интенсивной терапии находятся 1 364 человека. За сутки зарегистрировано 176 летальных исходов, пишет tvrmoldova.md.

Общее число заразившихся в Румынии составляет 1 233 668 человек, из которых 1 575 – повторно инфицированные (положительный результат выявлен спустя более полугода после первого заражения).

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