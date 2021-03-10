Антирекорд: в Молдове 72 человека подключены к аппаратам ИВЛ

Антирекорд: в Молдове 72 человека подключены к аппаратам ИВЛ

Это самый высокий показатель за всё время пандемии. А число пациентов в крайне тяжёлом состоянии на данный момент составляет 331.  

Таковы данные Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты. Из представленной информации следует, что 4241 пациент с коронавирусом госпитализирован. 11776 человек с лёгкими и средними формами получают лечение на дому, ещё 18043 находятся под наблюдением врачей.

Минздрав настоятельно призывает граждан не пренебрегать мерами защиты: носить маски, соблюдать дистанцию, избегать людных мест, как можно чаще мыть или дезинфицировать руки, по возможности оставаться дома.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md