Антирекорд: в Молдове 72 человека подключены к аппаратам ИВЛ

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Это самый высокий показатель за всё время пандемии. А число пациентов в крайне тяжёлом состоянии на данный момент составляет 331.

Таковы данные Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты. Из представленной информации следует, что 4241 пациент с коронавирусом госпитализирован. 11776 человек с лёгкими и средними формами получают лечение на дому, ещё 18043 находятся под наблюдением врачей.

Минздрав настоятельно призывает граждан не пренебрегать мерами защиты: носить маски, соблюдать дистанцию, избегать людных мест, как можно чаще мыть или дезинфицировать руки, по возможности оставаться дома.

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