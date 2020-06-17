Антирекорд новых случаев коронавируса зарегистрирован и в Румынии

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На текущий момент в Румынии было подтверждено 22 760 случаев заражения граждан COVID-19. За последние 24 часа зарегистрировано 345 новых случаев, что является самым большим количеством за последние 6 недель.

Так, ранее лишь 7 мая в Румынии число заболевших за день превысило 390. На сегодняшний день 16 117 граждан соседней страны вылечились, пишет digi24.ro. 1 451 человек с диагнозом COVID-19 скончались, в том числе 14 за последние сутки.

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