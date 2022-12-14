Антирекорд: более 100 случаев гриппа зарегистрировали в Молдове на прошлой неделе

Антирекорд: более 100 случаев гриппа зарегистрировали в Молдове на прошлой неделе

На прошлой неделе в Молдове было зарегистрировано рекордное количество случаев сезонного гриппа: 103. 

По данным НАОЗ, 76 случаев гриппа было зафиксировано в Кишинёве, в Бельцах – 12 случаев, в Фалештах – 4, в Яловенах – 3, в Единцах – 2, по одному в Дрокии, Леова, Оргееве, Сынжерей, Сороках и Унгенах. Всего с 3 октября по 11 декабря в Молдове было выявлено 178 случаев гриппа.

Кроме того, число случаев ОРВИ выросло на 37,2% по сравнению с предыдущей неделей. Этот диагноз поставили 13 195 гражданам. Большинство из них (66%) – дети до 14 лет.

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