Антирейтинг ПДС стремительно увеличивается

Антирейтинг ПДС стремительно увеличивается

Об этом свидетельствуют данные последнего опроса общественного мнения, проведённого компанией IMAS.  

Так, отвечая на вопрос: “За какую партию вы точно не проголосуете?”, 40% респондентов назвали ПДС. 14,6% сказали, что за БКС, 10,2% не отдадут свой голос за партию “Шор”.

Опрос проводился с 6 по 18 июля по заказу компании Public Media. В исследовании приняли участие 1007 респондентов. Погрешность составляет +/-3,1%.

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