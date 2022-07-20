Антирейтинг ПДС стремительно увеличивается

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Об этом свидетельствуют данные последнего опроса общественного мнения, проведённого компанией IMAS.

Так, отвечая на вопрос: “За какую партию вы точно не проголосуете?”, 40% респондентов назвали ПДС. 14,6% сказали, что за БКС, 10,2% не отдадут свой голос за партию “Шор”.

Опрос проводился с 6 по 18 июля по заказу компании Public Media. В исследовании приняли участие 1007 респондентов. Погрешность составляет +/-3,1%.

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