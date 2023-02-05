Антирейтинг Майи Санду приближается к 60% – опрос

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58,7% граждан Молдовы не очень доверяют или совсем не доверяют президенту Молдовы Майе Санду. Таковы результаты опроса общественного мнения, проведённого организацией Watchdog.



В то же время высокое или некое доверие к главе государства испытывают 38,6%.

Примечательно, что мужчины доверяют Санду больше, чем женщины: 40,1% против 37,1%. И, наоборот, не доверяют ей больше женщины: 59,7% против 57,5%.

Опрос проводился с 17 по 26 января. В исследовании участвовали 1001 респондент. Максимальная погрешность составляет +/-3,1%.

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