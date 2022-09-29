Антирейтинг Майи Санду и ПДС приближается к 50% – опрос

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Майя Санду возглавила топ деятелей страны, которые, по мнению граждан, компрометируют молдавскую политику. Об этом заявили 48% граждан, опрошенных в рамках социологического исследования, проведённого компанией Intellect Group.

Антирейтинг Игоря Додона составляет 15%, Илана Шора – 11%, Владимира Воронина – 3%, Иона Чебана – 2%. 11% граждан считают, что все деятели компрометируют молдавскую политику, а 10% затруднились ответить на заданный вопрос.

В то же время пропрезидентская ПДС возглавила антирейтинг политических партий с 48,4%. При этом рейтинг формирования почти вдвое меньше: 23,5%. У социалистов рейтинг, напротив, вдвое больше, чем антирейтинг: 21% против 11,4%. Партии “Шор” доверяют 11,5%, а не доверяют – 12,2%.

Исследование проводилось с 16 по 25 сентября. В нём приняли участие 1087 респондентов.

Президент и правящая партия, а также ПСРМ и “Шор” результаты опроса пока не прокомментировали.

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