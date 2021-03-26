Антипластиковые проверки: наложены штрафы на более чем 100 тысяч леев

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Сотрудники полиции и Агентства по защите прав потребителей и надзору за рынком провели рейды по столичным рынкам и магазинам с целью выявления и пресечения продажи пластиковых пакетов и посуды.

Напомним, что с 1 января этого года вступили в силу поправки к Закону о внутренней торговле, которые запрещают оборот пластиковых пакетов и посуды, за исключением биоразлагаемых. Так, с начала года и до настоящего времени правоохранителями было выписано более 30 протоколов и наложены штрафы на общую сумму 106 тыс. леев.

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