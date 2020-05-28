Антикоррупционная прокуратура отказала Санду: состава преступления в соглашении о российском кредите нет, уголовного дела не будет!

Антикоррупционная прокуратура отказала Санду: состава преступления в соглашении о российском кредите нет, уголовного дела не будет!
Антикоррупционная прокуратура изучила обращение председателя ПДС Майи Санду с требованием привлечь к уголовной ответственности тех, кто вел переговоры и организовал подписание кредитного соглашения с Российской Федерацией. Ведомство сообщило, что в ходе предварительного расследования состава преступления обнаружено не было, а потому было принято решение не возбуждать уголовное дело. 

Напомним, несколько недель назад Конституционный суд по запросу ПДС, ППДП и группы “Про-Молдова” объявил неконституционным кредитное соглашение с Россией на сумму 200 млн евро. Деньги планировалось направить на социальные выплаты и инфраструктурные проекты.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md