Антикоррупционная прокуратура отказала Санду: состава преступления в соглашении о российском кредите нет, уголовного дела не будет!

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Антикоррупционная прокуратура изучила обращение председателя ПДС Майи Санду с требованием привлечь к уголовной ответственности тех, кто вел переговоры и организовал подписание кредитного соглашения с Российской Федерацией. Ведомство сообщило, что в ходе предварительного расследования состава преступления обнаружено не было, а потому было принято решение не возбуждать уголовное дело.

Напомним, несколько недель назад Конституционный суд по запросу ПДС, ППДП и группы “Про-Молдова” объявил неконституционным кредитное соглашение с Россией на сумму 200 млн евро. Деньги планировалось направить на социальные выплаты и инфраструктурные проекты.

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