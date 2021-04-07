Кризис и агония Молдовы

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Молдова вступила в активную фазу политического кризиса. Вот уже третий месяц в стране не могут выбрать правительство с премьером.

Все началось с того, что 31 декабря 2020 года премьер-министр Ион Кику ушёл в отставку, чтобы дать возможность Санду переформатировать правительство и парламент.

Майя Санду сначала отказалась выдвигать кандидата в премьеры. Она настаивала на самороспуске парламента, в связи с чем даже обратилась в Конституционный суд. Правда, судьи не поддержали президента, и Санду пришлось предложить кандидатуру на пост главы кабмина. Ее выбор пал на экс-министра финансов Наталью Гаврилицу. Однако парламентарии отказались проголосовать за креатуру президента, что, впрочем, не помешало Санду выставить кандидатуру экс-министра финансов на голосование парламента повторно. Социалисты выразили свой протест таким действиям президента и обратились за помощью в разрешении ситуации в КС, который в очередной раз не встал на сторону Санду.

После этого Санду предложила кандидатом в премьеры Игоря Гросу, с конца 2020 года возглавившего партию «Действие и солидарность». Однако и на сей раз депутаты парламента не хотят поддерживать выдвиженца президента.

Помимо прочего, страну содрогают митинги и политические скандалы. Бастуют аграрии из-за последствий засухи, голодные работники железной дороги, давно не видевшие своих заработных плат, а также предприниматели и работники культуры из-за ограничений карантина.

Политические баталии в Молдове происходят на фоне пандемии. Страна сейчас бьет рекорды по количеству новых больных коронавирусом за день, по количеству умерших с диагнозом COVID-19, по числу больных на аппаратах ИВЛ. В Молдове возвращают ограничительные меры карантина. Майя Санду провела высший совет безопасности по данной проблеме. Но ничего кроме рекомендаций не может дать. Ответственность за новый локдаун брать на себя не хочет. Да и экономика страны его просто не перенесет и рухнет.

В то же время Майя Санду настаивает на проведении досрочных парламентских выборов, которые организует проевропейское правительство. Будет так или нет, сейчас решают не только в парламенте, но и в Конституционном суде. Ведь парламентарии в очередной раз решили оспорить решение Санду о выдвижении Гросу кандидатом в премьеры. На сей раз Конституционный суд признал указ президента законным, однако станет ли это решающим фактором для утверждения Гросу на должность главы Кабмина – большой вопрос. Если в ближайшие дни политические силы страны так и не определятся с единым кандидатом на пост премьера, то парламент может быть распущен. Но и это не точно.

Майя Санду уже может войти в истории как президент, которая начала свое правление с углубления политического кризиса. Нет реформ, нет обещанной борьбы с коррупцией. Звучат только лозунги и призывы расправится с не согласными. Страна в политическом пике, люди в коронавирусном шоке, будущее Молдовы имеет непредсказуемый сценарий.