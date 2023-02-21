ANTA сообщает о приостановке движения на польско-белорусском КПП “Кукурыки-Козловичи”

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Национальное агентство автомобильного транспорта (ANTA) сообщило сегодня о приостановке движения на польско-белорусском КПП “Кукурыки (Польша) – Козловичи (Беларусь)” начиная с 21 февраля 19.00 для крупнотоннажных транспортных средств, участвующих в международных грузоперевозках.

Эти ограничения не распространяются на транспортные средства, зарегистрированные в Польше, государствах-членах Европейского союза и Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) – сторонах Соглашения о Европейской экономической зоне (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия) и Швейцарии. Поэтому агентство ANTA предупреждает перевозчиков, что транспортные средства, зарегистрированные в Республике Молдова, не освобождаются от указанных ограничений, передает moldpres.md.

Решение остается в силе до дальнейшего уведомления.

Отметим, что 10 февраля было приостановлено движение на польско-белорусском КПП “Бобровники (Польша) – Гродно (Беларусь)” на основании решения Министерства внутренних дел Польши, принятого “в важных интересах государственной безопасности”.

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