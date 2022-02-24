ANTA рекомендует перевозчикам воздержаться от поездок через Украину

ANTA рекомендует перевозчикам воздержаться от поездок через Украину

Национальное агентство автомобильного транспорта Республики Молдова предупредило перевозчиков, чтобы они избегали международных автомобильных перевозок грузов и лиц в/из или транзитом по территории Украины. 

– Отмечаем, что в условиях жёсткой эскалации ситуации с безопасностью в Украине в период военного положения могут быть введены ограничения гражданских прав, в том числе на свободное передвижение товаров и лиц, – говорится в сообщении ANTA. 

В связи с этим перевозчикам рекомендуется организовывать рейсы в обход территории Украины во избежание кризисных ситуаций.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md