ANTA рекомендует перевозчикам воздержаться от поездок через Украину

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Национальное агентство автомобильного транспорта Республики Молдова предупредило перевозчиков, чтобы они избегали международных автомобильных перевозок грузов и лиц в/из или транзитом по территории Украины.

– Отмечаем, что в условиях жёсткой эскалации ситуации с безопасностью в Украине в период военного положения могут быть введены ограничения гражданских прав, в том числе на свободное передвижение товаров и лиц, – говорится в сообщении ANTA.

В связи с этим перевозчикам рекомендуется организовывать рейсы в обход территории Украины во избежание кризисных ситуаций.

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