Период временного изменения режима движения на трассе М3 продлён

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Национальное агентство автомобильного транспорта (ANTA) объявило о продлении периода временного изменения режима движения на трассе М3 Кишинёв-Джурджулешты для транспортных средств общей массой более восьми тонн.

– Сообщаем автотранспортным операторам о продлении до 31 августа временных ограничений движения по маршруту М3 Кишинёв-Джурджулешты для единиц транспорта выше 8 тонн в связи с некоторыми препятствиями для выполнения работ на трассе, — говорится в сообщении Агентства.

Ограничения применяются с 26 апреля этого года и касаются следующих участков: M3 км 165+800 – 171+200 (между таможней Вулканешты и городом Вулканешты); M3 км 179+650 – 190+750 (M3 город Вулканешты – R32 село Слобозия Маре).

ANTA предупреждает об обновлённом режиме для автомобильных перевозчиков, совершающих рейсы в Международный свободный порт Джурджулешты и на КПП “Джурджулешты”.

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